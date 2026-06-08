Opel (Stellantis), investimenti in Germania per oltre 1 miliardo di euro entro il 2030
(Teleborsa) - La prossima generazione di Opel Astra, basata sulla nuova piattaforma Stellantis STLA ONE, sarà prodotta nello stabilimento principale di Opel a Russelsheim, in Germania. Come comunicato dal CEO di Opel, Florian Huettl, durante l'Investor Day di Stellantis, la casa automobilistica tedesca prevede di introdurre almeno quattro nuovi modelli entro il 2030. Tra questi, le nuove generazioni delle bestseller Opel Astra e Opel Corsa, insieme al nuovo C-SUV recentemente annunciato in collaborazione con Leapmotor. Nel frattempo, Opel continuerà a investire nei modelli già presenti nel suo portfolio.
Il costruttore tedesco sta ampliando i progetti in corso in Germania, con investimenti totali nel paese che supereranno 1 miliardo di euro entro il 2030, si legge in una nota.
"L'investimento nella produzione della prossima generazione di Astra a Russelsheim sottolinea l'attenzione di Stellantis per la Germania e l'importanza di Opel - ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe - Il segmento C, che rappresenta circa il 30% delle vendite totali di auto in Europa, è una componente fondamentale della strategia europea di Stellantis per rafforzare la presenza sul mercato nella nostra regione, come delineato nel nostro piano strategico FaSTLAne 2030".
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