Opel (Stellantis), investimenti in Germania per oltre 1 miliardo di euro entro il 2030

(Teleborsa) - La prossima generazione di Opel Astra, basata sulla nuova piattaforma Stellantis STLA ONE, sarà prodotta nello stabilimento principale di Opel a Russelsheim, in Germania. Come comunicato dal CEO di Opel, Florian Huettl, durante l'Investor Day di Stellantis , la casa automobilistica tedesca prevede di introdurre almeno quattro nuovi modelli entro il 2030. Tra questi, le nuove generazioni delle bestseller Opel Astra e Opel Corsa, insieme al nuovo C-SUV recentemente annunciato in collaborazione con Leapmotor. Nel frattempo, Opel continuerà a investire nei modelli già presenti nel suo portfolio.



Il costruttore tedesco sta ampliando i progetti in corso in Germania, con investimenti totali nel paese che supereranno 1 miliardo di euro entro il 2030, si legge in una nota.



"L'investimento nella produzione della prossima generazione di Astra a Russelsheim sottolinea l'attenzione di Stellantis per la Germania e l'importanza di Opel - ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe - Il segmento C, che rappresenta circa il 30% delle vendite totali di auto in Europa, è una componente fondamentale della strategia europea di Stellantis per rafforzare la presenza sul mercato nella nostra regione, come delineato nel nostro piano strategico FaSTLAne 2030".





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