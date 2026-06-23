Leonardo presenta il Transition Plan 2026: 1,2 miliardi per la transizione climatica

(Teleborsa) - Leonardo ha presentato il "Transition Plan 2026", che consolida il percorso di transizione climatica e ambientale come elemento strutturale del Piano Industriale 2026-2030 e della strategia di business di lungo periodo, con l'obiettivo di rafforzare resilienza, competitività e capacità di generare valore sostenibile nel tempo.



Il piano prevede circa 1,2 miliardi di euro di investimenti collegati agli obiettivi di transizione climatica nel quinquennio 2026-2030. Il 79% delle fonti di finanziamento del Gruppo risulta già collegato a parametri ESG attraverso strumenti dedicati. Sul fronte del capitale umano, il 64% della forza lavoro possiede qualifiche STEM e oltre 37.000 dipendenti hanno partecipato a programmi di formazione sulle tematiche di sostenibilità nell'ultimo anno.



Il piano si articola su tre pilastri (Ambition, Actions e Accountability) che comprendono strategia climatica, investimenti, gestione delle risorse naturali e circolarità, con una Just Transition focalizzata su competenze, inclusione e persone. La transizione digitale, ha spiegato il gruppo in una nota, funge da abilitatore trasversale, integrando dati, tecnologie e competenze per supportare il raggiungimento degli obiettivi.



Leonardo ha anche presentato i risultati già conseguiti: a fronte di una crescita dei ricavi del 41% rispetto alla baseline 2019, sono state ridotte le emissioni dirette Scope I e Scope II MB del 44% rispetto alla baseline 2020, registrando contestualmente una riduzione del 32% degli acquisti di energia elettrica dalla rete esterna, del 23% dei prelievi idrici e del 22% dei rifiuti rispetto al 2019. Risultati che il Gruppo definisce prova della propria capacità di "coniugare crescita industriale, allocazione del capitale e riduzione dell'impatto ambientale."



Il piano rafforza anche l'approccio alla gestione dei rischi climatici lungo la catena di fornitura e accelera le iniziative sulle materie prime critiche tramite il progetto CRM4Defence, con l'obiettivo di anticipare vulnerabilità emergenti e salvaguardare la continuità operativa nel lungo periodo.



Leonardo è confermata leader ESG negli indici Dow Jones Best-in-Class per il sedicesimo anno consecutivo, con il punteggio più alto nel settore Aerospace, Defence & Security.

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