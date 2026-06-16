Farmacosmo approva il Business Plan 2026-2030: EBITDA più raddoppiato al 2030

(Teleborsa) - Farmacosmo , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha presentato il Business Plan 2026-2030. Per il 2026 la guidance prevede ricavi tra 40 e 42 milioni di euro ed EBITDA tra 1,3 e 1,7 milioni, mentre al 2030 i target salgono a 75-77 milioni di ricavi e 3,5-4,4 milioni di EBITDA (margine 5,1%-6,7%), con una posizione finanziaria netta che da debito per 3,8-4,6 milioni nel 2026 dovrebbe trasformarsi in cassa per 5,2-7,5 milioni nel 2030. Il piano di investimenti previsto è di circa 2 milioni di euro.



"Il Business Plan 2026-2030 segna una fase di accelerazione strategica del Gruppo, forte di un mercato in veloce ascesa grazie alle nuove tecnologie, alle risorse dell'AI e alle importanti efficienze e tagli operati nel 2025", ha dichiarato l'amministratore delegato e presidente Fabio de Concilio, sottolineando l'obiettivo di "trasformare Farmacosmo nel primo vero ecosistema digitale completo di benessere, beauty, pharma e pet" attraverso meccanismi di cross selling tra le cinque piattaforme digitali del gruppo.



La strategia si fonda su un posizionamento unico nel mercato italiano del benessere, su una piattaforma proprietaria basata su competenze ICT interne e modello "zero warehouse", e su una struttura dei costi ottimizzata grazie alle integrazioni M&A completate. Dal 30 giugno, COCCAR S.r.l. (proprietaria di pharmasi.it) sarà fusa per incorporazione in Farmacosmo. Tra le aree di crescita, il settore del benessere sessuale e la piattaforma di telepsicologia ContactU, i cui ricavi sono attesi salire da 0,7 milioni nel 2025 a 1,29 milioni nel 2026 e oltre 4,3 milioni nel 2030.



Sul fronte finanziario, il piano prevede una rimodulazione di circa 4 milioni di debito a breve termine verso strutture a medio-lungo termine. Il ritorno a un EBITDA positivo è atteso già a fine 2026, con generazione di cassa consolidata positiva dal 2027 e crescita a doppia cifra dei ricavi nell'intero arco di piano.

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