Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili , che lievita del 2,63%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Siemens Energy ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 167,3 Euro. Supporto a 163,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 171,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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