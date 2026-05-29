Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Modesto recupero sui valori precedenti per il principale indice della Borsa di Milano, che conclude in progresso dello 0,50%.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 50.193. Possibile una discesa fino al bottom 49.484. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 50.903.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)