Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude in flessione dello 0,52%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 50.015. Primo supporto visto a 49.557. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49.339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)