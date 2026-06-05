Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,27%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.577. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.774. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.380.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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