Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,27%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.577. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.774. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.380.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)