Borgosesia, completata operazione immobiliare sul Lago di Garda per 3,7 milioni

(Teleborsa) - Borgosesia comunica la conclusione di un'operazione immobiliare avviata con l’acquisto di un credito non performing, proseguita con l’assunzione delle attività fallimentari del debitore e culminata nella rivendita, a favore di un primario investitore, di un complesso

immobiliare di pregio sito sulle sponde del Lago di Garda.



L’operazione, non destinata produrre effetti significativi a livello di bilancio consolidato, - riporta un comunicato - si è conclusa attraverso la cessione di un veicolo societario verso il corrispettivo di Euro 3,7 milioni, determinato al netto di passività verso cartolarizzazioni promosse dal Gruppo per Euro 5,1 milioni e contestualmente rimborsate, che ha permesso una piena valorizzazione del complesso confermando così la capacità di Borgosesia di trasformare situazioni complesse (NPL e procedure fallimentari) in opportunità di business.

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