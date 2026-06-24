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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,26%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.110,81 punti
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Finanza
24 giugno 2026 - 09.20
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Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,26% e chiude a 4.110,81 punti.
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