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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,01%)

Il Dow Jones apre a 51.660,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,01%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,01%, a quota 51.660,75 in apertura.
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