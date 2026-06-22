Milano 22-giu
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Nasdaq 22-giu
30.347 -0,19%
Dow Jones 22-giu
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Londra 22-giu
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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,29%

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.712,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,29%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 51.712,53 punti.
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