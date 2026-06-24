Confassociazioni Awards, Marino (OCF): “Un premio che rafforza il nostro impegno per la cultura finanziaria”

(Teleborsa) - "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ad Angelo Deiana, Presidente, e a tutta Confassociazioni, per il prestigioso riconoscimento conferitomi ieri nell’ambito dei Confassociazioni Awards 2026". Lo dichiara Mauro Maria Marino, Presidente dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari — OCF.



"Ricevo questo premio con particolare gratitudine — prosegue Marino — perché ne colgo il significato istituzionale e il valore di incoraggiamento a proseguire nel lavoro svolto, nel corso degli anni, al servizio delle istituzioni, del sistema finanziario e dei cittadini. La motivazione del riconoscimento, legata all’importante attività politica e istituzionale e all’impegno profondo per la diffusione dell’educazione finanziaria nel Paese, rappresenta per me motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, una responsabilità ulteriore".



"L’educazione finanziaria — sottolinea Marino — assume oggi un significato ancora più rilevante nella nuova stagione che ho più volte definito di neo-umanesimo digitale. Le trasformazioni tecnologiche, l’intelligenza artificiale, la crescente complessità dei mercati e l’evoluzione degli strumenti finanziari impongono una conoscenza sempre più profonda e consapevole del mondo finanziario. In questo scenario, tuttavia, l’uomo resta il baricentro del sistema: è la persona, con la sua capacità di discernimento, responsabilità e giudizio, a dover guidare le scelte economiche e finanziarie, orientandole alla tutela del risparmio e alla costruzione di un rapporto più maturo tra cittadini, mercati e istituzioni".



"Come Presidente dell’OCF — conclude Marino — continuerò a promuovere, nel rispetto delle competenze dell’Organismo, ogni iniziativa utile a valorizzare il ruolo dei consulenti finanziari e a diffondere una cultura finanziaria fondata su responsabilità, trasparenza, innovazione e tutela dei risparmiatori. Rivolgo, ancora una volta, un sentito ringraziamento al Presidente Angelo Deiana e a Confassociazioni per l’attenzione riservata a questi temi e per il riconoscimento conferito".

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