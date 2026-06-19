Zurich Italia leader nella comunicazione: Best in Media Communication 2025 e Top Social Media Management

(Teleborsa) - Zurich Italia ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione Best in Media Communication e si è distinta per la presenza sui canali social di Zurich Italia e Zurich Bank con Top in Social Media Management. I riconoscimenti, rilasciati da Eikon Strategic Consulting e Fortune Italia, sono destinati alle imprese che si sono affermate nel panorama mediatico italiano per efficacia, reputazione e impatto. La cerimonia di premiazione, svoltasi in occasione della Best in Communication Convention 2026, è stata ospitata presso la Camera dei Deputati.



Il riconoscimento Best in Media Communication 2025 conferma il posizionamento reputazionale eccellente di Zurich in Italia, il giudizio positivo espresso dalla comunità dei media e la capacità di comunicare in modo efficace e coerente tramite una presenza multicanale, contribuendo alla diffusione di una corretta cultura della protezione e della prevenzione. Nel corso del 2025 Zurich Italia si è distinta per una narrazione caratterizzata da impegno, solidità, sviluppo e innovazione tecnologica. Attraverso un modello che mette al centro i rischi concreti delle persone, trasformandoli in protezioni su misura, ha dimostrato come sia possibile anticipare le reali esigenze costruendo un rapporto di cura personalizzata con persone e imprese.



Manuela Bottega, Head of Communication, Brand & Advertising di Zurich Italia, ha commentato: "Siamo orgogliosi di ricevere per il secondo anno consecutivo questo importante riconoscimento, che conferma la solidità e la continuità del nostro percorso di comunicazione. Un risultato che riflette un impegno strutturato nel presidiare e valorizzare la reputazione di Zurich, attraverso un approccio integrato e coerente su tutti i canali. Il premio Top in Social Media Management, riconosciuto anche a Zurich Bank, evidenzia ulteriormente la capacità di sviluppare un dialogo efficace e continuativo con i nostri stakeholder. Proseguiremo in questa direzione, mettendo la comunicazione al servizio degli obiettivi strategici dell’azienda e della crescente rilevanza del brand".



Premiate per la qualità della propria presenza digitale, Zurich Italia e Zurich Bank hanno inoltre ottenuto il riconoscimento Top in Social Media Management, la prima certificazione italiana dedicata alla valutazione oggettiva delle performance social dei brand. Il canale Facebook di Zurich Italia si distingue nettamente, posizionandosi al primo posto della classifica e superando la media di settore per performance complessive. Anche su Instagram, il community mood ha raggiunto il livello massimo di positività, attestandosi al di sopra della media del mercato. Risultati di rilievo, infine, per il canale LinkedIn di Zurich Bank, che registra un engagement per post superiore alla media di settore, toccando il valore più elevato.



Questi riconoscimenti attestano l’efficacia di uno storytelling di forte impatto e di un approccio multicanale integrato, capace di valorizzare il brand e rafforzarne immagine e reputazione.

Condividi

```