Francoforte: positiva la giornata per Puma

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Puma , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,53 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 27,11. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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