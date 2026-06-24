Londra: in rally Games Workshop

(Teleborsa) - Protagonista la società inglese che produce figurine e giochi , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Games Workshop mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,23%, rispetto a -0,56% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 215,2 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 205,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 199,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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