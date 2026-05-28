Londra: performance negativa per Games Workshop

(Teleborsa) - Ribasso per la società inglese che produce figurine e giochi , che presenta una flessione del 2,72%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Games Workshop mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,24%, rispetto a -0,39% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Games Workshop mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 200,3 sterline. Rischio di discesa fino a 194,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 206,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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