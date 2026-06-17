Londra: positiva la giornata per Games Workshop
(Teleborsa) - Avanza la società inglese che produce figurine e giochi, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Games Workshop più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Games Workshop è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 208,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 204,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 212,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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