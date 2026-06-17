Londra: positiva la giornata per Games Workshop

(Teleborsa) - Avanza la società inglese che produce figurine e giochi , che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Games Workshop più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Games Workshop è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 208,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 204,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 212,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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