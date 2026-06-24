Milano 12:49
51.813 -0,41%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 12:49
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Francoforte 12:49
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Londra: preme sull'acceleratore SEGRO

Migliori e peggiori, In breve
Londra: preme sull'acceleratore SEGRO
Effervescente il fondo d'investimento immobiliare inglese, che scambia con una performance decisamente positiva del 15,26%.
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