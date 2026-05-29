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Londra: andamento negativo per British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per British American Tobacco
Pressione sull'azienda che produce sigarette, che tratta con una perdita del 2,04%.
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