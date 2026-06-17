Londra: scambi negativi per Compass Group

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nella ristorazione , che sta segnando un calo del 2,00%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Compass Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Compass Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,18 USD. Possibile una discesa fino al bottom 32,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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