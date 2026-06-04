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Londra: profondo rosso per Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: profondo rosso per Prudential
Ribasso scomposto per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che esibisce una perdita secca dell'8,21% sui valori precedenti.
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