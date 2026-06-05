Londra: rosso per Prudential
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che presenta una flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Prudential è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Prudential, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,46 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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