Londra: andamento sostenuto per Prudential

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,48%.



Lo scenario su base settimanale di Prudential rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Prudential mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,45 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,73. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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