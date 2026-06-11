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Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential
Apprezzabile rialzo per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.
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