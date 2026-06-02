Madrid: in bella mostra MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Effervescente la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MERLIN Properties SOCIMI più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,27 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,51. Il peggioramento di MERLIN Properties SOCIMI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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