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A Madrid, forte ascesa per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
A Madrid, forte ascesa per MERLIN Properties SOCIMI
Rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,05%.
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