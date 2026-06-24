New York: scambi negativi per Verizon Communication

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore telefonico , che presenta una flessione del 2,03%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend della big delle tlc rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo di Verizon Communication ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 46,55 USD. Primo supporto individuato a 45,26. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 47,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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