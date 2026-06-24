New York: si muove a passi da gigante Builders FirstSource

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Builders FirstSource evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Builders FirstSource rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Builders FirstSource restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 87,39 USD. Il supporto più immediato è stimato a 81,08. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 76,93, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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