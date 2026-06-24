OPT ammessa su Borsa Italiana. Debutto il 26 giugno

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie emesse da OPT
, società che progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo rivolti al sistema sanitario pubblico e privato, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni
sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Saranno negoziate a partire da venerdì 26 giugno 2026. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.
Come già emerso
, OPT sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 5,34 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto
1,8 milioni di euro in aumento di capitale. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, la capitalizzazione sarebbe di 5,54 milioni di euro e la raccolta di 2 milioni di euro. Il prezzo
di collocamento è stato pari a 0,70 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (0,70-1,00 euro per azione). Il flottante
è 33,68% (36,09% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe). Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA) e lo Specialist.