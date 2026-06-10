OPT avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - OPT, società che progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo rivolti al sistema sanitario pubblico e privato, ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 24 giugno 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



La società opera come partner end-to-end e combina governance clinica, qualità certificata e presidio operativo sul campo, con un track record pluridecennale e relazioni consolidate con i principali stakeholder del sistema sanitario sul territorio nazionale. Gli HHVAS sono servizi specializzati che supportano l'ecosistema sanitario lungo l'intero ciclo di vita della terapia e dei relativi percorsi di cura, contribuendo a generare evidenze, favorire l'appropriatezza terapeutica ed efficientare il sistema sanitario nei diversi contesti assistenziali.



OPT, al 31 dicembre 2025, ha registrato ricavi delle vendite realizzati integralmente in Italia per circa 2,5 milioni di euro e opera attraverso quattro service line: i) Clinical Governance Models & Quality Certification (74% dei ricavi delle vendite), dedicata alla definizione e implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e all'ottenimento di certificazioni di Sistemi Qualità, di Servizio e di Competenze; ii) Digital & PSP (11% dei ricavi delle vendite), dedicata a programmi digitali per il supporto al paziente al fine di migliorarne l'aderenza terapeutica; iii) Events & Conferences (11% dei ricavi delle vendite), dedicata all'organizzazione di incontri scientifici, formativi o divulgativi per operatori sanitari e altri stakeholder; iv) Medical Writing (4% dei ricavi delle vendite), dedicata alla redazione professionale di documenti scientifici, report clinici e materiale regolatorio.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da: Giacomo Andreoli (Presidente e Consigliere esecutivo), Davide Lucano (Amministratore Delegato), Oreste Pitocchi (Consigliere), Giuliano Rizzi (Consigliere) e Luciano Renato Tullio Avanzini (Consigliere Indipendente).



Prima dell'ammissione, l'azionariato è composto da: Sovereign S.r.l. (società riconducibile per il 100% a Giacomo Andreoli) al 18,10%; Nestore Immobiliare S.r.l. (società riconducibile per il 100% a Oreste Pitocchi) al 12,15%; Ikigai S.r.l. (società riconducibile per il 100% a Davide Lucano) al 9,49%; Alcemani S.r.l. (società riconducibile per il 50% a Giuliano Rizzi e per il 50% a Chiara Ciotti) al 9,07%; Danilo Aristide Arzuff al 5,96%; DDS S.r.l. (società riconducibile per il 100% a Valeria Leone) al 5,10%; altri 19 soci con singole partecipazioni inferiori al 5% soggetti a lock-up al 40,13%.

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