OPT verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 5,3 milioni di euro

(Teleborsa) - OPT, società che progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo rivolti al sistema sanitario pubblico e privato, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di 5,34 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 1,8 milioni di euro in aumento di capitale. Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale, la capitalizzazione sarebbe di 5,54 milioni di euro e la raccolta di 2 milioni di euro.



Il prezzo di collocamento è stato pari a 0,70 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (0,70-1,00 euro per azione). Il flottante è 33,68% (36,09% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).



Il consiglio di amministrazione è composto da: Giacomo Andreoli (Presidente e Consigliere esecutivo); Davide Lucano (Amministratore Delegato); Oreste Pitocchi (Consigliere); Giuliano Rizzi (Consigliere); Luciano Renato Tullio Avanzini (Consigliere Indipendente).



Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'azionariato è composto da: Sovereign S.r.l. (società riconducibile per il 100% a Giacomo Andreoli) al 12,00%; Nestore Immobiliare (società riconducibile per il 100% a Oreste Pitocchi) all' 8,06%; Ikigai (società riconducibile per il 100% a Davide Lucano) al 6,29%; Alcemani (società riconducibile per il 50% a Giuliano Rizzi e per il 50% a Chiara Ciotti) al 6,02%; DDS (società riconducibile per il 100% a Valeria Leoni) al 3,39%; altri soci (n. 20) con singole partecipazioni inferiori al 5% e soggetti a lock-up al 30,57%.



L'ammissione su Euronext Growth Milan (EGM) è prevista domani, 24 giugno, con il debutto a Piazza Affari venerdì 26 giugno. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA) e lo Specialist.



OPT, al 31 dicembre 2025, ha registrato ricavi delle vendite realizzati integralmente in Italia per circa 2,5 milioni di euro e opera attraverso quattro service line: i) Clinical Governance Models & Quality Certification (74% dei ricavi delle vendite), dedicata alla definizione e implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e all'ottenimento di certificazioni di Sistemi Qualità, di Servizio e di Competenze; ii) Digital & PSP (11% dei ricavi delle vendite), dedicata a programmi digitali per il supporto al paziente al fine di migliorarne l'aderenza terapeutica; iii) Events & Conferences (11% dei ricavi delle vendite), dedicata all'organizzazione di incontri scientifici, formativi o divulgativi per operatori sanitari e altri stakeholder; iv) Medical Writing (4% dei ricavi delle vendite), dedicata alla redazione professionale di documenti scientifici, report clinici e materiale regolatorio.





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