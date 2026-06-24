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Giocamondo Study, Borsa: niente ordini al meglio dal 25 giugno

Finanza
Giocamondo Study, Borsa: niente ordini al meglio dal 25 giugno
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 25 giugno 2026 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Giocamondo Study, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.

Oggi il titolo ha terminato le contrattazioni a quota 1,66 euro per azione, con un aumento del 18,57%. Il controvalore odierno è stato di 353 mila euro (sopra il controvalore medio mensile da quando si è quotata in Borsa), dopo che già nelle precedenti due sedute i volumi erano stati sopra la media.

Domani, 25 giugno 2026, è in calendario il consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2026.
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