Milano 12:52
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Piazza Affari: giornata depressa per Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Sanlorenzo
Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo del 2,51%.
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