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Piazza Affari: amplia l'ascesa Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia l'ascesa Sanlorenzo
Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,03%.
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