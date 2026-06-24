Piazza Affari: performance negativa per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso ilproduttore di yacht e superyacht, con una flessione del 2,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,27 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,45. Il peggioramento di Sanlorenzo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```