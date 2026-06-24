Milano
12:52
51.779
-0,47%
Nasdaq
23-giu
29.347
0,00%
Dow Jones
23-giu
51.667
-0,09%
Londra
12:52
10.433
+0,04%
Francoforte
12:52
24.640
-1,02%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 13.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il comparto media dell'Italia si muove verso il basso
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia si muove verso il basso
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 giugno 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata da dimenticare per l'
indice media italiano
, che retrocede a 8.889,43 punti, ritracciando dell'1,51%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in forte denaro il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-1,35%
Altre notizie
Piazza Affari: calo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia sale verso 9.178,94 punti
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: seduta molto difficile per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: rosso per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: rosso per il comparto media dell'Italia
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto