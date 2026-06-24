Milano 12:52
51.779 -0,47%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:52
10.433 +0,04%
Francoforte 12:52
24.640 -1,02%

Piazza Affari: il comparto media dell'Italia si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia si muove verso il basso
Giornata da dimenticare per l'indice media italiano, che retrocede a 8.889,43 punti, ritracciando dell'1,51%.
Condividi
```