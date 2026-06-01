Milano
15:20
49.776
-0,52%
Nasdaq
29-mag
30.333
0,00%
Dow Jones
29-mag
51.032
+0,72%
Londra
15:20
10.344
-0,62%
Francoforte
15:20
25.076
-0,12%
Lunedì 1 Giugno 2026, ore 15.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rosso per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: rosso per il comparto media dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
01 giugno 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata negativa per l'
indice media italiano
, che continua la seduta a 9.227,64 punti, in calo dello 0,76%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: controllato progresso per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-1,42%
Altre notizie
Piazza Affari: preme sull'acceleratore il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia sale verso 9.178,94 punti
Eurozona: brusca correzione per l'EURO STOXX Media
L'EURO STOXX Media in discesa a Eurozona
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto