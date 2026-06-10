Milano 17:35
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Dow Jones 19:36
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Londra 17:35
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Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano continua la giornata in aumento dello 0,82%.
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