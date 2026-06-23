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Piazza Affari: seduta molto difficile per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: seduta molto difficile per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano crolla del 2,23%, scendendo fino a 9.067,09 punti.
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