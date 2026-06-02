Milano 2-giu
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Dow Jones 2-giu
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Londra 2-giu
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Francoforte 2-giu
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Piazza Affari: calo per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano perde l'1,32%, continuando la seduta a 9.095,89 punti.
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