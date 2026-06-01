Piazza Affari: performance negativa per Intercos
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di prodotti cosmetici, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intercos, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Intercos è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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