Piazza Affari: performance negativa per Intercos

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di prodotti cosmetici , in flessione del 2,12% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intercos , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Intercos è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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