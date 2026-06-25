Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Seduta debole per il CABLE, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3166.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3136. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3226. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3106.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)