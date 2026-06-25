Banca CF+ incorpora Banca Sistema: approvato il progetto di fusione

Piano industriale entro fine anno.

(Teleborsa) - I consigli di amministrazione di Banca CF+ e Banca Sistema hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema, completamento naturale delle offerte pubbliche di acquisto e scambio promosse da Banca CF+ su Banca Sistema. Il rapporto di cambio è fissato a 1,35 azioni ordinarie di Banca Sistema per ogni azione ordinaria di Banca CF+ annullata, senza conguagli in denaro.



A servizio del rapporto di cambio, Banca Sistema emetterà un massimo di 50.246.553 nuove azioni ordinarie, con aumento di capitale per massimi 6,03 milioni di euro. A esito della fusione, European Investments Holding Company deterrà il controllo di Banca Sistema. Gli effetti civilistici decorreranno dal 7 novembre 2026, quelli contabili e fiscali dal 1° novembre 2026.



La fusione è subordinata all'autorizzazione di Banca d'Italia e all'approvazione delle assemblee straordinarie di entrambe le società. Banca Sistema rimarrà quotata su Euronext Milan.



Il piano industriale della nuova entità sarà presentato entro fine anno. "Il principale valore dell'operazione risiede nella capacità della nuova banca di esprimere un profilo di crescita, redditività e generazione di capitale superiore rispetto a quello delle due entità considerate singolarmente", ha dichiarato Iacopo De Francisco, AD e DG di entrambe le banche. "Il nostro obiettivo è costruire un gruppo capace di

coniugare crescita, redditività e solidità patrimoniale, con l’ambizione di posizionarsi tra le migliori realtà bancarie specialistiche italiane per creazione di valore per gli azionisti", ha aggiunto.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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