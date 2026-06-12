OPAS Banca Sistema, le adesioni salgono al 25,57% nell'ultimo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) obbligatoria promossa da Banca CF+ su Banca Sistema , risulta che oggi 12 giugno 2026 sono state presentate 1.030.185 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.958.705, pari al 25,573% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata l'11 maggio ed è terminata oggi 12 giugno 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 11 e 12 giugno 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta.

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