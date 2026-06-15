Banca Sistema: risultati opas definitivi confermano provvisori, Banca CF+ all'85,674% del capitale

(Teleborsa) - Dalla lettura dei risultati definitivi relativi all'’offerta pubblica di acquisto e di scambio (opas) obbligatoria totalitaria promossa da Banca CF+ (offerente) su Banca Sistema sono state portate in adesione 3.958.705 azioni (25,573% delle azioni oggetto dell’offerta e 4,922% del capitale). Tali risultati confermano pertanto quelli provvisori comunicati il 12 giugno scorso.



Tenendo quindi conto anche 64.940.857 azioni (l’80,751% del capitale ), già di titolarità dell’offerente, e che, nel periodo tra la data del documento di offerta e oggi, Banca CF+ non ha acquistato azioni Banca Sistema al di fuori dell’offerta, sulla base dei risultati definitivi, l’offerente verrà a detenere complessivamente – alla Data di Pagamento (22 giugno 2026) - 68.899.562 azioni Banca Sistema, pari a circa l’85,674% del capitale, corrispondenti a circa l’85,669% dei relativi diritti di voto.



L’offerente riconoscerà un corrispettivo complessivo di 1,89 euro per azione portata in adesione, di cui 1,432 euro in denaro e 0,458 euro attraverso l’attribuzione di massime 23 azioni di KK per azione portata in adesione, con previsione di un’alternativa in denaro del medesimo importo (0,458 euro) a scelta degli oblati dell’offerta.



Resta inteso che, qualora Borsa Italiana abbia già disposto l’avvio delle negoziazioni delle azioni KK sul mercato regolamentato Euronext Milan in modo tale che le medesime siano negoziate sul predetto mercato regolamentato entro la Data di Pagamento, il Corrispettivo in Azioni KK sarà pagato in ogni caso mediante assegnazione di azioni KK.



Il sesto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 22 giugno 2026, l’offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di Banca Sistema che abbia aderito all’offerta nel corso del periodo di adesione.



Sulla base dei risultati definitivi dell’offerta, la riapertura dei termini non avrà luogo non avendo l’offerente acquistato almeno la metà delle azioni oggetto dell’offerta.

Condividi

```