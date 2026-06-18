Kruso Kapital: Banca Sistema resterà con 4,88% del capitale, a CF+ nessun azione

(Teleborsa) - Banca CF+ e Banca Sistema hanno sottoscritto un contratto di compravendita per la cessione da parte di Banca Sistema a CF+ di 1.584.689.926 azioni di Kruso Kapital , funzionale al pagamento da parte di CF+ del corrispettivo in azioni KK nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (OPAS Volontaria) e dell'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria (OPAS Obbligatoria).



Attraverso il contratto è stato convenuto un prezzo fisso ed immutabile pari a complessivi 28.365.950 euro, determinato a condizioni di mercato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni KK sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei 3 mesi antecedenti il 13 giugno 2026. Il pagamento del corrispettivo dell'OPAS Obbligatoria (inclusivo del corrispettivo in azioni KK) e del corrispettivo in azioni KK dell'OPAS Volontaria verrà effettuato dall'offerente in data 22 giugno 2026 tramite attribuzione di 23 azioni di KK per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione alle offerte.



A seguito e per effetto dell'operazione e del pagamento delle offerte, CF+ non risulterà titolare di alcuna azione KK mentre Banca Sistema risulterà titolare di 117.745.984 azioni KK, corrispondenti a circa il 4,88% del capitale sociale.

Condividi

```