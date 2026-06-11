Milano 10:18
50.562 +1,07%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:18
10.310 +0,54%
Francoforte 10:18
24.228 +0,14%

Londra: positiva la giornata per Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Standard Chartered
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario con sede a Londra, con una variazione percentuale del 3,24%.
Condividi
```