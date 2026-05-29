Appuntamenti macroeconomici del 29 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 29/05/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,4%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 32,3 punti; preced. 32,2 punti)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (preced. 3,6%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (preced. 3,2%)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,1%)
12:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
12:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 50,6 punti; preced. 49,2 punti)
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