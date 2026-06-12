Italia rafforza rapporti con Corea: Meloni riceve Lee

(Teleborsa) - E’ in corso l’incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung nell’ambito della visita istituzionale in Italia del capo di Stato sudcoreano.
L’incontro si è aperto con l’accoglienza ufficiale
. Meloni e Lee si recheranno presso la fontana del Giardino segreto, dove il presidente sudcoreano firmerà il libro d’onore.
Al termine della cerimonia. il colloquio bilaterale tra i due leader, dedicato ai principali temi dell’agenda internazionale e al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Corea del Sud. Alle 13 la colazione di lavoro ufficiale, alla quale prenderà parte anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.
Quello di oggi è il terzo incontro in meno di un anno
(dopo quelli del 19 gennaio 2026 a Seul e del 24 settembre 2025 a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York) che consentirà di elevare le relazioni tra Italia e Corea e di adottare un Piano d'Azione 2026-2030 per intensificare la collaborazione bilaterale in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel campo della Sicurezza e Difesa.
Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni e il Presidente Lee si confronteranno sul rafforzamento degli investimenti reciproci e dell'interscambio commerciale
che, con circa 11 miliardi di euro (di cui 6 sono le esportazioni italiane), fa della Corea il primo mercato asiatico per l'export italiano in termini pro capite. Ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento della collaborazione nel settore dei semiconduttori - nel quale la Corea è uno dei leader mondiali - e delle cooperazioni industriali in particolare nei settori ad alta tecnologia, come ad esempio spazio, automotive ed energia.
Focus anche sui principali punti dell'agenda internazionale.
In particolare, la guerra in Ucraina, la crisi in Medio oriente, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-pacifico.