Italia-Corea, Meloni incontra Lee Jae Myung: pronto Piano d'Azione 2026-2030

per intensificare la collaborazione bilaterale in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel campo della Sicurezza e Difesa.

(Teleborsa) - Sarà il terzo incontro in meno di un anno quello di domani, venerdì 12 giugno, tra il Premier Meloni e il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung (dopo quelli del 19 gennaio 2026 a Seul e del 24 settembre 2025 a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York) che consentirà di elevare le relazioni tra Italia e Corea e di adottare un Piano d’Azione 2026-2030 per intensificare la collaborazione bilaterale in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel campo della Sicurezza e Difesa.



Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni e il Presidente Lee si confronteranno sul rafforzamento degli investimenti reciproci e dell’interscambio commerciale che, con circa 11 miliardi di euro (di cui 6 sono le esportazioni italiane), fa della Corea il primo mercato asiatico per l’export italiano in termini pro capite. Ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento della collaborazione nel settore dei semiconduttori - nel quale la Corea è uno dei leader mondiali - e delle cooperazioni industriali in particolare nei settori ad alta tecnologia, come ad esempio spazio, automotive ed energia.



Focus anche sui principali punti dell’agenda internazionale. In particolare, la guerra in Ucraina, la crisi in Medio oriente, la sicurezza e la stabilità dell’Indo-pacifico.



Al termine dell’incontro è prevista una cerimonia di firma di quattro accordi nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel campo delle scienze, delle tecnologie avanzate e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, sulla collaborazione nel campo dell’economia sociale e solidale e nel settore delle micro, piccole e medie imprese.



La visita di Stato in Italia di Lee, che l’11 giugno è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si colloca nell’ambito di una più ampia missione del leader sudcoreano in Europa, che ha visto il 10 giugno Lee partecipare al Vertice UE-Corea a Bruxelles.



Il 12 giugno pomeriggio, dopo l’incontro con Presidente Meloni, il Presidente Lee e il Ministro Tajani co-presiederanno un Forum imprenditoriale di alto livello, con la partecipazione di una qualificata delegazione di aziende coreane e italiane, con un focus su manifattura avanzata, energia e settori ad alto potenziale tecnologico.

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